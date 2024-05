Uwaga: Burze są zjawiskiem lokalnym, dlatego ważne jest, aby śledzić komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne, aby być przygotowanym na ewentualne burze.

Dziś zachmurzenie małe wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, punktowo do 40 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W burzach porywy do 80 km/h - podaje IMGW.

Jak informuje IMGW nad Europą przeważać będzie wpływ niżów, jedynie krańce zachodnie kontynentu znajdą się pod wpływem wyżu znad Atlantyku. Polska pozostanie pod wpływem płytkiego i rozległego niżu z ośrodkami nad Morzem Północnym, zachodnią Polską oraz Alpami, w strefie frontu chłodnego, którego strefa przebiegać będzie wzdłuż zachodniej granicy kraju. Pozostaniemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.