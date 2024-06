Akt małżeństwa konieczny do wymiany dokumentów

Przede wszystkim pierwszym krokiem, który jest konieczny po zawarciu związku małżeńskiego, jest odebranie aktu ślubu – bez niego bowiem nie będzie możliwa wymiana dokumentów. Pary, które decydują się na ślub cywilny, dokument ten otrzymują tego samego dnia lub następnego dnia roboczego po uroczystości. W przypadku ślubu konkordatowego ksiądz ma 5 dni od dnia ceremonii, by dostarczyć dokumenty do urzędu. Akt małżeństwa przesyłany jest do pary pocztą, ale można też udać się po niego bezpośrednio do urzędu.

Po ślubie należy wymienić dowód osobisty

Jeżeli żona lub mąż zmienili nazwisko, to konieczna jest wymiana dokumentów, w tym dowodu osobistego. Należy to zrobić jak najszybciej, choć teoretycznie ma się na to do 3 miesięcy od daty ślubu. Wniosek o nowy dowód można złożyć przez internet, jednak możliwe jest również udanie się do dowolnego urzędu. Należy dołączyć do niego aktualną fotografię oraz dotychczasowy dowód osobisty. Warto zabrać ze sobą także odpis aktu ślubu. Wymiana dowodu jest bezpłatna.

Wymiana prawa jazdy po ślubie

Kolejnym dokumentem, który należy wymienić po ślubie i zmianie nazwiska, jest prawo jazdy. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu wraz z aktualnym zdjęciem, potwierdzeniem opłaty, dotychczasowym prawem jazdy, a także okazać dowód osobisty.

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Żona lub mąż, którzy zmienili nazwisko, mają 30 dni na to, by wymienić dokument. Koszt wyrobienia nowego prawa jazdy to 100,50 zł.

Zmiana nazwiska a dowód rejestracyjny

Kolejnym dokumentem, który należy wymienić po zmianie nazwiska, jest dowód rejestracyjny. Zmiany zgłasza się w odpowiednim wydziale komunikacji. Aby uzyskać nowy dowód rejestracyjny zazwyczaj trzeba okazać nowy dowód osobisty oraz dokument, który potwierdzi zmianę nazwiska, czyli w tym przypadku akt małżeństwa. Nowy dowód rejestracyjny kosztuje 54,50 zł.

Nowy paszport po zmianie nazwiska

W przypadku zmiany nazwiska konieczna jest również wymiana paszportu, który będzie ważny przez 60 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego. W celu jego wymiany należy udać się do punktu paszportowego, w którym wypełnia się odpowiedni wniosek. Za wymianę tego dokumentu należy zapłacić 140 zł.