Otrzymujesz SMS z obcego numeru, informujący o "konieczności aktualizacji swojej dostępności". Treść sugeruje, że brak reakcji spowoduje zawieszenie konta Netflix. "Wiadomość ma Cię zdenerwować i nałożyć na Ciebie presję czasową" - informuje firma CyberRescue prowadząca działalność ostrzegawczą.

Główny cel oszustów

Link przenosi na stronę jedynie podszywającą się pod Netflix. Główny cel, jaki przyświeca twórcom wiadomości, to przejęcie danych logowania do platformy oraz wyłudzenie numeru karty płatniczej wraz z numerem CVC i datą ważności.

Kliknięcie linku, podanie adresu e-mail, numeru telefonu, hasła i danych z karty może skutkować utratą dostępu do profilu oraz kradzieżą pieniędzy z Twojego konta.

Kartę, której dane zostały skompromitowane, należy jak najszybciej zastrzec - ostrzega Kornelia Giglok z CyberRescue. Co ważne, nie wystarczy tu np. jej tymczasowe zablokowanie. Oszuści, oprócz pobrania z niej środków, mogą dokonywać za jej pomocą zakupów lub aktywować drogie subskrypcje.

Co zrobić, jeśli otrzymasz taki SMS?

"Sprawdź nadawcę! Upewnij się, że SMS pochodzi z prawdziwego źródła. Skontaktuj się ze wsparciem usługi i zapytaj, czy wysłali do Ciebie taką wiadomość. Pamiętaj, nigdy nie klikaj podejrzanych linków zawartych w SMS-ach (czasem kusi, ale naprawdę nie warto ryzykować)" - podaje CyberRescue.

Podejrzaną wiadomość możesz zgłosić do CyberRescue lub przesłać ją na incydent.cert.pl.

Co zrobić po utracie danych?

"Natychmiast zastrzeż kartę! Skontaktuj się z bankiem i zweryfikuj, czy na Twoim koncie doszło do nieautoryzowanych przez Ciebie płatności. Zmień dane logowania do konta Netflix. Upewnij się, że nowe hasło jest silne (tj. długie), unikalne i różni się od poprzedniego. Gdy już to zrobisz, sprawdź które urządzenia są zalogowane na Twoje konto. Wyloguj się ze wszystkich urządzeń, które nie są Twoje" - radzi CyberRescue.

Po wszystkim powinno się także zablokować numer nadawcy na swoim telefonie i usunąć wiadomość.