Zawodowo Natalia zajmowała się doradztwem finansowym. Na platformie YouTube zamieszczała nagrania, w których radziła m.in. jak jak oszczędzać pieniądze. Kilka dni przed śmiercią, opublikowała wideo. Mówi w nim, jak podzielić się majątkiem w przypadku rozwodu.

Proces rozstania się w kredycie hipotecznym, to coś, co dotyczy wielu z nas. Bo nie trzeba mieć ze sobą ślubu, żeby przy rozwodzie rozdzielić nasz majątek. Oprócz samego ciężaru, jakim jest proces rozstania się, zostajemy w totalnej pustce, bo nie wiemy, od czego zacząć, jeśli chodzi o kwestie podziału majątku,podziału swoich zobowiązań -wyjaśniała na nagraniu Natalia.

Tajemnicza rola męża Natalii

Policja sprawdza ewentualny udział w tej sprawie męża Natalii, który ma zostać doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie.Jeszcze dziś zatrzymany mężczyzna może usłyszeć zarzut zabójstwa lub nieumyślnego spowodowania śmierci- dowiedziała się nieoficjalnie Interia. Motywem ma być zazdrość, ponieważ Natalia spotykała się z kimś innym, jej małżeństwo było w separacji.

To mąż Natalii powiadomił wcześniej służby o zaginięciu żony. Aktywnie też uczestniczył w poszukiwaniach. Jednak policja ma powody, by wątpić w szczerość jego zapewnień.

W ostatnim nagraniu mówiła o rozstaniu

Natalia była doradczynią finansową. Osierociła 10-letniego syna.W ostatnim nagraniu mówiła o rozstaniu. Spotkania z wami i to, że mogę wam pomagać, wiele dla mnie znaczy. Wzruszają mnie wasze łzy, wasza wdzięczność. Pomogę wam sprzedać nieruchomość i kupić nową, przeprowadzę was przez cały etap procesu kredytowego. Jak każdy w takiej sytuacji, kto rozstaje się jest już obarczony cierpieniem i w zasadzie nie ma już siły na nic więcej niż to, co znosi poprzez rozstanie. Oferuję swoją pomoc - mówiła w swoim nagraniu Natalia.