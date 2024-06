O zmianie nazwy napisał w piątek "Newsweek".

Collegium Humanum ma nową nazwę

W piątek weszło w życie zarządzenie zarządcy uczelni o zmianie nazwy. Mamy nową nazwę: Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia – potwierdziła w piątek wykonująca obowiązki rektora mec. Magdalena Stryja, prorektor ds. rozwoju i współpracy uczelni. Zmiana nazwy to element restrukturyzacji. Towarzyszy mu transparentność, bo NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji uczelni niepublicznych oraz adres zostaje dokładnie taki sam - dodała.

Restrukturyzacja uczelni

Mec. Stryja podkreśliła, że intensywne prace związane z restrukturyzacją trwają od kilku tygodni. To praca, do której zostaliśmy zaangażowani. Od pierwszego dnia przewijało się pytanie: czy - oraz kiedy - czeka nas zmiana nazwy. Jakiś czas temu studenci pytali nawet, czy mogą poprosić o przesunięcie terminu obron na później, bo czekają na nową nazwę, bo obecna, Collegium Humanum, źle się kojarzy - powiedziała.

Nowa nazwa funkcjonuje już np. na Facebookowym profilu uczelni.

Prorektor dodała, że zmiana nazwy to kolejne działanie związane z restrukturyzacją. Poinformowała, że przez ostatnie cztery tygodnie powstało dziewięć raportów, w tym - trzy odpowiedzi na raporty Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na studiach z zakresu "zarządzanie" oraz "finanse i rachunkowość". To niewyobrażalna praca. A wiadomo, że PKA jest dla nas obecnie instancją najważniejszą. Przez ostatnie tygodnie na tym koncentrowały się nasze wysiłki. Przyszedł taki moment, że oddaliśmy te raporty, i można było zająć się kwestią nazwy - mówiła.

Afera z dyplomami MBA

Collegium Humanum, prowadzące podyplomowe studia MBA, powstało w 2018 r. w Warszawie. Dziennikarze m.in. "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy ułatwiają m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA. Wśród absolwentów Collegium Humanum byli m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi. 23 lutego resort nauki złożył wniosek do Krajowej Administracji Skarbowej o kontrolę w Collegium Humanum.

Od lutego br. nowe władze prowadzą restrukturyzację uczelni.