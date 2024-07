W większości przypadków myślimy o bezpieczeństwie dzieci podczas wakacji i słusznie. W przestrzeni publicznej pojawiają się materiały i kampanie mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku i dobrze. Warto jednak pamiętać, że czas wakacji to również czas zwiększonej liczby ujawnień przypadków wykorzystania seksualnego dzieci – przekazała redakcji dziennik.pl wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Justyna Kotowska.

Dlaczego tak się dzieje?

Wakacje to nie tylko czas wyjazdów na kolonie czy obozy. Justyna Kotowska przekazała, że to także może być czas fizycznego odseparowania od sprawcy. Przypomniała, że najczęściej sprawca jest znany dziecku. W związku z tym, dzieci które są krzywdzone mogą mieć więcej sił, by przezwyciężyć strach i wstyd, które powodują, że dziecko na co dzień może nie mówić o przemocy - wytłumaczyła Kotowska. Zaznaczyła, że ujawnienie może mieć miejsce w relacji z rówieśnikiem (ujawnienie rówieśnicze), opiekunem kolonii, pielęgniarką, trenerem. To są osoby przy których dziecko najprawdopodobniej poczuło się bezpiecznie. Trener czy opiekun kolonii może być taką osobą – powiedziała Kotowska.

Zaznaczyła, że usłyszenie od dziecka tak trudnych informacji może być zaskakujące dla odbiorcy. Niedowierzanie, szok, zakłopotanie to tylko niektóre ze stanów z jakimi można się mierzyć po usłyszeniu takich informacji – wymieniała wiceprzewodnicząca państwowej komisji ds. pedofilii.

Jak reagować?

Jeśli dziecko powiedziało Ci, że doznaje przemocy seksualnej, to reaguj, bo to możesz uratować zdrowie a nawet życie dziecka.

Powinieneś zawiadomić organy ścigania. Możesz też zgłosić się do Państwowej Komisji.

Warto skorzystać z porady pod numerami:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

112 – numer alarmowy

Więcej informacji gdzie możesz znaleźć pomoc znajdziesz pod linkiem: Gdzie po pomoc – PKDP