We wtorek, 16 lipca br. marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dokumenty dot. procedury rozpatrywania wniosku o odwołanie członkiń Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Hanny Elżanowskiej i Barbary Chrobak. Marszałek odtajnił część dokumentów związanych ze sprawą. Oprócz pisma przewodniego do przewodniczącego Pawła Śliza, przekazał także uzasadnienie, które zostało podzielone na część jawną oraz część niejawną.

Uzasadnienie do wniosku o odwołanie członkiń Państwowej Komisji

Z informacji opublikowanych na stronie Sejmu wynika, że do części jawnej załączono dziesięć materiałów źródłowych. Są to:

dokumenty dotyczące zgłaszanego przez przewodniczącą Karolinę Bućko potencjalnego konfliktu interesów polegającego na łączeniu przez panią Hannę Elżanowską funkcji członka Państwowej Komisji i biegłego psychologa ,

polegającego na łączeniu przez panią , dokumenty dotyczące zgłaszanych przez przewodniczącą Karolinę Bućko nieprawidłowości związanych z przejazdami służbowymi Hanny Elżanowskiej i Barbary Chrobak , w tym zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ,

, w tym , materiały związane ze zgłaszanymi przez przewodniczącą Karolinę Bućko nieprawidłowościami związanymi z aktywnością medialną Barbary Chrobak i naruszeniem przez nią zasad postępowania przyjętego w Komisji w zakresie monitorowania spraw indywidualnych,

i naruszeniem przez nią zasad postępowania przyjętego w Komisji w zakresie monitorowania spraw indywidualnych, materiały związane ze zgłaszanymi przez przewodniczącą Karolinę Bućko nieprawidłowościami związanymi z niewystarczającą aktywnością pani Hanny Elżanowskiej na zajmowanym stanowisku członka Państwowej Komisji.

W części niejawnej załączono 12 materiałów źródłowych przedstawionych przez przewodniczącą Państwowej Komisji Karolinę Bućko.

Utrata nieposzlakowanej opinii

"Zdaniem Marszałka Sejmu fakty i okoliczności znajdujące potwierdzenie w dokumentach przedstawionych przez przewodniczącą Państwowej Komisji Karolinę Bućko, co do których prawdziwości zaświadczają także członkowie Państwowej Komisji (...) , uprawdopodabniają ziszczenie się przesłanki odwołania członków Państwowej Komisji Barbary Chrobak i Hanny Elżanowskiej tj. utraty przez nie przymiotu "nieposzlakowanej opinii+" - napisano w komunikacie umieszczonym na stronie Sejmu.

7 maja br. Szymon Hołownia skierował wniosek o odwołanie członkiń Państwowej Komisji do sejmowej komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Uzasadnienie wniosku opatrzył klauzulą "zastrzeżone". 21 maja komisja zajmowała się wnioskiem, ale obrady zostały przerwane. Wniosek o odwołanie Barbary Chrobak i Hanny Elżanowskiej złożyła w tej sprawie do marszałka Sejmu przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Karolina Bućko w połowie lutego.