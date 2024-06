Co wiemy o nowym członku Państwowej Komisji?

Dziennik.pl dowiedział się o nominacji nowego członka komisji w połowie maja. Siódmym członkiem Państwowej Komisji jest pani Joanna Napierała. 16 maja przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko potwierdziła ustalenia redakcji Dziennik.pl. Sama wskazała, że siódmy członek w komisji jest absolutnie niezbędny, gdyż - jak przypomniała - Państwowa Komisja zobowiązana jest do tzw. pięcioosobowego składu, a należy brać pod uwagę różne zdarzenia losowe i chorobowe.

Kim jest Joanna Napierała?

Reklama

Bućko zapytana przez redakcję Dziennik.pl o nominację Joanny Napierały, powiedziała, że sama zabiegała o to, by była to prawniczka bądź prawnik. Jest to osoba profesjonalna, zna prawo karne, zna procedurę karną, cywilną – co jest bardzo potrzebne – to jest ta materia prawna, na której my pracujemy w tych postępowaniach wyjaśniających – podkreśliła przewodnicząca. Przypomniała także, że posiada doświadczenie pracy na rzecz osób skrzywdzonych, pracowała w Centrum Praw Kobiet, w Fundacji Czas Kobiet. Myślę, że dokładnie takiej osoby nam potrzeba w Państwowej Komisji – mówiła w połowie maja przewodnicząca Państwowej Komisji Karolina Bućko.