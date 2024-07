W Sądzie Okręgowym w Poznaniu w środę rozpoczął się proces 32-letniego Kamila M. oskarżonego o wykorzystanie seksualne siedmiorga małoletnich w wieku od 6 do 11 lat. Mężczyzna, by zbliżyć się do dzieci, m.in. starał się nawiązać kontakty towarzyskie z matkami swych przyszłych ofiar.