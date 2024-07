Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Karolina Bućko w rozmowie z red. Dziennik.pl przypomniała, że procedura odwołania dwóch Członków Państwowej Komisji (PKDP) została zainicjowana pismem złożonym do Pana Marszałka i podpisanym przez przewodniczącą w dniu 20 lutego 2024r.

Dodała, że wraz z pismem przedstawione zostały dokumenty wskazujące na zasadność zaprezentowanych w piśmie argumentów. Co do zasady uważam, że bez wiedzy na temat tego jakie fakty przemówiły za moja decyzją w przedmiocie złożenia w lutym 2024 r. pisma do Pana Marszałka nie może być mowy o rzetelnym postępowaniu - powiedziała przewodnicząca Państwowej Komisji.

We wtorek, 16 lipca br. marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o przekazaniu do komisji sprawiedliwości i praw człowieka dokumentów dotyczących procedury rozpatrywania wniosku o odwołanie Barbary Chrobak i Hanny Elżanowskiej, o które wnioskowała komisja. Marszałek przekazał m.in. dodatkowe uzasadnienie wniosku o odwołanie członkiń PKDP, podzielone na część jawną i niejawną. Przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka Paweł Śliz przekazał, że w środę wyznaczy termin wznowienia obrad komisji. Wyraził nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Opinia publiczna również ma prawo mieć informacje na ten temat powodów odwołania dwóch Członków, co prawda w ograniczonym zakresie przede wszystkich, po to aby chronić prawo do prywatności innych osób wskazanych w materiałach źródłowych, zwłaszcza tych, które doświadczyły nieprawidłowych zachowań - wytłumaczyła Bućko.

Przewodnicząca PKDP liczy na szybkie zakończenie procedury

Podkreśliła, że bardzo zależy jej na zakończeniu tej procedury. Nie może być wątpliwości, że zarówno aktywność związana z udziałem mojej osoby w tym postepowaniu jak i atmosfera pracy w Urzędzie PKDP są silnie uwarunkowane tymi wydarzeniami - dodała. Zapewniła, że stara się minimalizować wpływ postępowania w przedmiocie odwołania i realizować na bieżąco obowiązki Państwowej Komisji.

Postępowania wyjaśniające we wrześniu

Ponadto postępowania wyjaśniające, których ustawowym celem jest wydawanie postanowień o wpisie do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym będą kontynuowane od początku września - zapowiedziała przewodnicząca. Dodała, że pierwsze posiedzenia PKDP wyznaczono na 3 września 2024 r. Ta procedura z kolei wymaga, aby strony i ich pełnomocnicy nie mieli żadnych wątpliwości co do osób zasiadających w gronie członków PKPD - powiedziała Bućko. Wskazała, że chodzi w szczególności o kryteria ustawowe z art. 6 ust. 6 pkt Ustawy o PKDP dotyczące nieposzlakowanej opinii. Zatem, tym bardziej zakończenie procedury odwołania powinno mieć miejsce na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejmu na co bardzo liczę i ufam że tak się stanie - dodała przewodnicząca.

Nowa kampania społeczna PKDP

Karolina Bućko poinformowała także, że PKDP jest przed dzień największej od powstania Państwowej Komisji kampanii społecznej. Ruszamy już 22 lipca 2024r. Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej - przekazała.