Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba poinformował, że ciągu pierwszego półrocza 2024 r. prokuratury okręgu warszawskiego wszczęły 322 śledztwa dotyczące namowy lub pomocy do samobójstwa, tj. o czyn z art. 151 kk. Zaznaczył, że jest to standardowa kwalifikacja prawna, która stanowi podstawę do wszczęcia postępowania karnego w przypadku ujawnienia zwłok, gdy okoliczności mogą wskazywać, że doszło do śmierci samobójczej.

Reklama

Nie wolno ignorować sygnałów

W komunikacie zaznaczono, że problem samobójstwa dotyczy różnych grup społecznych i wiekowych. Wskazano, że w ostatnich latach coraz częściej samobójstwa popełniają dzieci oraz osoby starsze. Zwrócono uwagę, że osoby mające myśli samobójcze często wysyłają sygnały o zamiarze odebrania sobie życia, a duża grupa osób ma za sobą wcześniejsze próby samobójcze. Niektóre sygnały nie są jednak takie oczywiste. Wskazano, że może to być także wycofanie się z życia społecznego, zerwanie przyjaźni, ograniczenie kontaktów z rodziną, czy odejście z pracy. "Często myśli samobójcze są wynikiem depresji, a osoby ich doświadczające uskarżają się na przewlekły stres i zmęczenie, poczucie bezsensu, wypalenie zawodowe, bóle głowy czy bezsenność, mają obniżoną aktywność i efektywność w pracy oraz przy czynnościach codziennych" - napisano w komunikacie. Podkreślono, że nie wolno ignorować tych sygnałów. "Kiedy zauważysz jakiś niepokojący sygnał dotyczący osoby Ci bliskiej, zareaguj – porozmawiaj z nią, zaproponuj wsparcie i swoją obecność, pomoc w znalezieniu właściwej terapii" - napisano w komunikacie. "Tylko będąc uważni na drugiego człowieka możemy sobie nawzajem pomagać" - dodano.

Reklama

Gdzie szukać pomocy?

Jesteś w kryzysie psychicznym? Potrzebujesz porady, wsparcia? Przeżywasz żałobę z powodu samobójczej śmierci osoby najbliższej? Poniżej lista bezpłatnych telefonów, gdzie możesz otrzymać wsparcie:

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dzieci i młodzieży

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę 800 12 12 12 - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dorosłych

116 123 - linia wsparcia dla osób dorosłych

- linia wsparcia dla osób dorosłych 800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

- Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 511 200 200 - telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

Inne przydatne numery:

800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ – bezpłatny, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ – bezpłatny, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu 800 119 119 - Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – codziennie w godz. od 14:00 do 22:00

- Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – codziennie w godz. od 14:00 do 22:00 720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00

Pamiętaj! W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na 112.