Nowe połączenie kolejowe Polska - Czechy: szybka i tania podróż do Pragi z Gdyni

Pociągi na linii Gdynia – Praga to wspólne przedsięwzięcie polskich i czeskich przewoźników: spółek České Dráhy i PKP Intercity. W połowie czerwca przekazano ważne informacje dotyczące połączenia. Wwagonach będzie ok. 250 miejsc siedzących, a składy zostaną przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, a także rowerów. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji internet za pośrednictwem sieci wi-fi, a także bufet pokładowy. Co jednak istotne, wagon restauracyjny nie pojawi się wcześniej niż w 2026 r.

Pociągi mają jeździć cztery razy dziennie, średnio co cztery godziny. Podróż ze stolicy Czech do Wrocławia również trwa cztery godziny, a pociągi zatrzymają się w Kolínie, Pardubicach, Uściu nad Orlicą, Letohradzie, Jablonném nad Orlicą i granicznym Lichkovie. W Polsce pociąg pojedzie przez Międzylesie i Kłodzko, a dalej przez Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk dojedzie do Gdyni. Cała trasa ma zająć ok. 9,5 godz.

Nowe połączenie kolejowe Gdynia - Praga: idealne na weekendowy wypad do Czech

Do tej pory nie podano, ile będą kosztowały bilety. Według czeskich mediów kwota ta mogę sięgać zaledwie 110 zł. Jak porównuje "Gazeta Wyborcza", za bilet na pociąg EIC Batory, który kursuje z Warszawy do Pragi przez Katowice, trzeba wydać nawet 240 zł. Z kolei przejazd do Berlina to wydatek aż 264 zł.

- Pociągi z Warszawy przez Poznań do Berlina są typowo komercyjne. Natomiast zgodnie z zapowiedziami połączenie z Gdyni do Pragi ma być dofinansowane. Jeśli zatem chcemy przyciągnąć pasażerów, to te pociągi powinny być zwolnione z wszelkich opłat "za przekroczenie granicy" – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” dr Michał Beim, ekspert ds. transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Gazeta zapytała spółkę PKP Intercity o ceny na nowe połączenie do Pragi, a także czy cena za bilet z Gdyni (110 zł) i Poznania (ok. 80 zł) będzie realna. "Obecnie nad tym projektem pracują wspólnie zespoły przewoźników PKP Intercity S.A. i České Dráhy, co oznacza, że trwają również ustalenia dotyczące oferty taryfowo-cenowej na to połączenie" – odpowiedziało biuro prasowe spółki.

Stawki za bilety na pociąg z Gdyni do Pragi powinny być znane najpóźniej na początku listopada.