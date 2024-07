Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w piątek na platformie X o rozesłaniu alertu z ostrzeżeniem przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem do odbiorców w 14 województwach. "Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (12/13.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - napisano.

Do kogo rozesłano SMSy z ostrzeżeniem?

Alert o takiej treści dostali odbiorcy w województwach:

zachodniopomorskim;

pomorskim;

kujawsko-pomorskim;

lubuskim;

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

łódzkim;

świętokrzyskim;

wielkopolskim;

podkarpackim – powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, przemyski, Przemyśl, ropczycko-sędziszowski, sanocki i strzyżowski;

warmińsko-mazurskim – powiaty: elbląski, Elbląg, iławski, nowomiejski;

mazowieckim – powiaty: przysuski i szydłowiecki, sierpecki, płocki, Płock, gostyniński .

RCB przekazało, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, lokalnie do około 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h. Miejscami duży grad.