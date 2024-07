RCB wysłało do mieszkańców Gdańska alert, by nie wchodzić do wody na plaży w Brzeźnie z uwagi na możliwezanieczyszczenie wody. Akcja trwa, jest bardzo trudna ze względu na bardzo dużą ilość materiałów palnych i bardzo dużo tworzyw sztucznych - powiedział w poniedziałek rano nadbryg. Józef Galica zastępca komendanta głównego PSP.