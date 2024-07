Napisy pojawiły się na ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż Prosny na odcinku do Aquaparku do pola golfowego w Kaliszu. Hasła wymalowane farbą w sprayu nawołują do zabicia Donalda Tuska i Adama Bodnara. Są też napisy wymierzone w środowisko LGBT+.

Na miejscu pracują funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego i technicy kryminalistyki. Celem ich pracy jest zgromadzenie w sprawie materiału dowodowego.Przesłuchujemy świadków, sprawdzamy wszystkie okoliczności – powiedziała oficer prasowy kaliskiej policji podkom. Anna Jaworska-Wojnicz. Dodała, że o dalszym losie sprawy zdecyduje prokurator. To można potraktować jako groźbę karalną, za co grozi do 3 lat więzienia – dodała Anna Jaworska-Wojnicz.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak zgłosiła sprawę Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu."Czekam na reakcję służb" - napisała Karolina Pawliczak na swoim profilu na Facebooku. Sprawca nie został jeszcze ustalony, a dodatkowym utrudnieniem jest to, że ścieżka nie jest monitorowana- powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej portalowi Kalisz24 INFO.