Prognoza pogody od IMGW na 22 lipca 2024: alert burzowy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) publikuje na swojej stronie oraz mediach społecznościowych aktualne prognozy pogody. Tym razem na stronie Instytutu pojawiła się aktualna prognoza ostrzegająca przed intensywnymi burzami. Ponadto każdy obywatel dostał sms (ALERT RCB) o potencjalnym zagrożeniu burzowym.

Najnowsza prognoza burzowa opracowana 22 lipca 2024 przedstawia informacje dotyczące przewidywanych burz na terenie kraju, takie jak np.: ich intensywność, a także możliwość wystąpienia towarzyszących im opadów gradu czy silnych opadów deszczu. Jaka będzie pogoda dzisiaj? Czy możemy spodziewać się intensywnych opadów i burz? Czy burze wystąpią w całej Polsce?

Ostrzeżenie burzowe IMGW: jaka pogoda będzie dzisiaj

Według najnowszej prognozy wielu regionach Polsce możemy spodziewać się silnych burz. Od rana od strony zachodu stopniowo przemieszcza się zatoka niżowa z chłodnym frontem, wraz z linią zbieżności wiatru. Za nim napłynie do Polski dużo chłodniejsze powietrze polarne morskie, które wyprze znad kraju powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

To spowoduje wystąpienie burz oraz towarzyszących im silnych opadów deszczu a także porywów wiatru dochodzących do 80 km/h. Ze względu na powolną prędkość przemieszczania się strefy burzowej, sumy opadów mogą się kumulować, i miejscami osiągać nawet do 40-45 milimetrów. Szczególnie zagrożone będą obszary miejskie zabudowane. To tam może dochodzić do krótkotrwałych błyskawicznych powodzi. Poza tym prognozowane są również opady gradu.

Na południu Polski, w rejonie Tatr i Beskidu Śląskiego nastąpi rozwójkonwekcji - czyli pionowych ruchów powietrza wynikających z różnic temperatur – które są jedną z przyczyn powstawania burz. W tych rejonach prognozowane sumy opadów wyniosą do 20 mm. Zaś wiatr będzie wiał z prędkością do 65 km/h. Możliwe również wystąpienie gradu.

Według aktualnej mapy ostrzeżeń hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie burzowe1.stopnia dotyczy zachodniej części kraju – a dokładnie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. A także południowychobszarówwojewództw: śląskiego i małopolskiego, tuż przy południowej granicy. To w tych rejonach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu wynoszące między 20 a 30 milimetrów. A do tego porywy wiatru z prędkością do 70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Natomiast ostrzeżenie burzowe 2.stopnia jest opublikowane m.in. dla województw: pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego oraz środkowej i wschodniej części województwadolnośląskiego. Burze przejdą zatem od zachodu aż do centralnej Polski. Na terenach nim objętym prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 mm. Towarzyszyć im będą porywy wiatru do 80 km/h oraz lokalnie grad.