W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się z zachodu na wschód przelotne opady deszczu i burze, na południu kraju z możliwym gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 35 mm, lokalnie do 40 mm na południu. Temperatura maksymalna od 21 st.C na północnym zachodzie, około 27 st.C w centrum, do 29 st.C lokalnie na południowym wschodzie; chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, od 18 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie kraju miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, stopniowo od zachodu kraju zanikające. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 12 st.C na miejscami zachodzie, około 15 st.C w centrum do 18 st.C lokalnie nad morzem; w obszarach podgórskich chłodniej 9 st.C, 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz i wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie kraju burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C do 25 st.C, nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy lokalnie do 75 km/h. Wysoko w Sudetach początkowo porywy do 60 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, zwłaszcza na zachodzie regionu i tam suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C na krańcach zachodnich regionu do 27 st.C na wschodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W trakcie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 13 st.C do 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W trakcie burz porywisty.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C do 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.