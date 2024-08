Piątkowy poranek to zachmurzenie i mgły. Na południowym zachodzie od rana prognozy pogody zapowiadają duże i całkowite zachmurzenie z deszczem, okresami dość intensywnym.

Pogoda na piątek. Gdzie będzie padał deszcz?

W ciągu dnia na północy i wschodzie będzie słonecznie. Z kolei w centrum i na zachodzie trzeba spodziewać się zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Najgorzej będzie na południu i południowym zachodzie.

Reklama

To właśnie tam pojawi się spore zachmurzenie, częste opady deszczu zarówno te przelotne jak i intensywne, które obejmą większy obszar i trwać będą kilkanaście minut. Należy spodziewać się również burz z ulewami. IMGW podaje, że miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie, spadnie do 40-55 mm wody. Mogą mieć miejsce zalania oraz podtopienia.

Czy w piątek będzie gorąco?

Zmian pogody nie należy spodziewać się w nocy z piątku na sobotę. Na północy nadal nie będzie padać zbyt intensywnie i wystąpią rozpogodzenia. Im dalej na południe, tym więcej chmur, deszczu i burz. Od Śląska po Podkarpacie będzie padać oraz grzmieć będzie właściwie przez całą noc.

Temperatura w piątek wyniesie od 20-22 st. C na południowym zachodzie, zachodzie i Wybrzeżu, ok. 26 st. C w centrum do 29 st. C na Podkarpaciu. W nocy temperatura spadnie do 12-14 st. C na północy oraz do 17 st. C na południowym wschodzie.