Służby autostradowe poinformowały w czwartek, że utrudnienia powstały na 174 km trasy, między węzłami Krzesiny i Poznań.

"Doszło do bardzo dziwnej sytuacji"

Według wstępnych informacji na autostradzie doszło do ugodzenia osoby nożem. Poszkodowany trafił do szpitala. Koło godziny 15,15 na autostradzie za Krzesinami doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Dwóch kierowców ciężarówek pokłóciło się. Rzekomo jeden drugiemu miał zajechać drogę. Wysiedli z kabin. Wtedy jeden z nich wyjął nóż i ugodził drugiego. Sprawca został zatrzymany przez policjantów - tłumaczy "Faktowi" Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Służby autostradowe apelują o zjazd z trasy na wcześniejszych węzłach autostradowej obwodnicy Poznania i powrót na węźle Poznań Wschód.