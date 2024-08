"Walczyła pięknie i dzielnie! Inne aspekty tej walki przykro komentować" - tak prezydent Andrzej Duda pogratulował srebrnego medalu olimpijskiego pięściarce Julii Szeremecie. Przypomniał, że Julia Szeremeta wywalczyła dla Polski srebrny medal olimpijski w boksie, pierwszy od dziesięcioleci. "Pani Julio! Brawo! Z całego serca dziękujemy i gratulujemy! Jest Pani wspaniałą Reprezentantką Polski! Duma!" napisał prezydent.

Mateusz Morawiecki gratuluje

W tej sprawie wypowiedział się były także Mateusz Morawiecki. "Julia Szeremeta ze srebrnym medalem, po heroicznej walce! Czy był to pojedynek na równych zasadach? Niech każdy oceni sam… Julio, to był wspaniały turniej w Twoim wykonaniu. Dla nas jesteś złota!" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Julia Szeremeta o kontrowersjach

Sama Julia Szeremetapytana o kontrowersje związane z tą walką i jej rywalką powiedziała, że to na nią nie wpływało. Zlewałam to. Nie prowadziłam mediów społecznościowych tutaj. Ktoś za mnie prowadził. Trener zobaczył, że są wrzucone memy dotyczące rywalki i kazał usunąć. To nie ja to zamieściłam - powiedziała. Nie chcę się wypowiadać na temat rywalki - ucięła Szeremeta.

W drodze do finału Szeremeta wygrała w 1/16 finału z Wenezuelką Omailyn Alcalę 4-1, w 1/8 finału pokonała Australijkę Tinę Rahimi 5-0, w ćwierćfinale Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę 5-0, a w półfinale Filipinkę Nesthy Petecio 4-1. To pierwszy olimpijski medal polskiego boksu od 1992 roku, kiedy brąz w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik. Natomiast w finale igrzysk polski pięściarz poprzednio wystąpił w 1980 roku w Moskwie. Wówczas także ze srebrem rywalizację zakończył Paweł Skrzecz.