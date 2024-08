Nowe przepisy przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie ze stroną społeczną zapewniają twórcom i wykonawcom utworów audiowizualnych, literackich, publicystycznych, naukowych muzycznych i słowno-muzycznych prawo do stosownego wynagrodzenia za udostępnianie ich utworów i wykonań w Internecie - zapewniła we wpisie Hanna Wróblewska.

Narzędzia do negocjacji wynagrodzeń dla artystów

Wyjaśniła, że "dodatkowo dają im narzędzia i możliwości negocjowania wynagrodzeń".

Cieszę się, że tak ważna ustawa wchodzi w życie. Jednocześnie zapraszam na Forum Prawa Autorskiego, gdzie będziemy dyskutowali o zagadnieniach związanych z regulacją prawa autorskiego cyklicznie – raz na kwartał - napisała ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przypominając, że "pierwsze z nich zaplanowane jest na 10 września".

Ustawa o prawie autorskim podpisana

"Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" - poinformowało w piątek Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r.

"Ustawa co do zasady ma wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21, który wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (jest to przepis określający, że artyści wykonawcy utworu literackiego, publicystycznego, naukowego, muzycznego lub słowno-muzycznego będą uprawnieni do stosownego wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym)" - napisano w informacji prasowej Kancelarii Prezydenta.