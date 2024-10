Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące zmian, jakie spółka Meta Platforms Ireland wprowadziła na platformie Facebook. Zmiany te dotyczą sposobu wyświetlania treści polskich wydawców, które obecnie są prezentowane jedynie w formie pojedynczego odnośnika, bez wcześniejszego podglądu graficznego. Może to prowadzić do zmniejszenia zainteresowania materiałami prasowymi, co negatywnie wpływa na liczbę odsłon artykułów. Celem postępowania jest ustalenie, czy Meta mogła nadużyć swojej dominującej pozycji na rynku.