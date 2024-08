Wojsko Polskie zyska 96 śmigłowców Apache

Uroczyste podpisanie umowy na dostawę Apache'y dla Sił Zbrojnych RP odbyło się we wtorek w 6. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu, gdzie stacjonuje 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych. To właśnie do tej jednostki mają trafić pierwsze śmigłowce, które docelowo mają zastąpić przestarzałe, poradzieckie Mi-24.

Jak ocenił Kosiniak Kamysz, umowa na Apache ma charakter "przełomowy" - jeśli chodzi o możliwości Wojska Polskiego, zwłaszcza w zakresie współpracy wojsk lądowych - np. pancernych - z lotnictwem. Śmigłowce Apache będą bowiem częścią wyposażenia Wojsk Lądowych, a ich głównym zadaniem będzie wsparcie żołnierzy na ziemi. - To wszystko jest system naczyń połączonych i współdziałania - zaznaczył szef MON.

- Dzisiaj wykonujemy krok milowy w transformacji i wyposażeniu wojska w najnowocześniejsze śmigłowce szturmowe AH-64E Apache w najnowocześniejszej wersji - mówił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, koszt zakupu 96 śmigłowców opiewa na ok. 10 mld dolarów.

Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę na zapowiadaną już umowę na leasing amerykańskich Apache'y. Chodzi o tymczasowe pozyskanie śmigłowców od Amerykanów w celu podtrzymania zdolności polskiego wojska w obszarze wykorzystania śmigłowców szturmowych i umożliwienie polskiemu personelowi szkolenia na tych maszynach w szerszej skali.

Szef MON przypomniał też, że jeszcze w sierpniu zaplanowane jest przekazanie polskiemu lotnictwu pierwszych dwóch z 32 zamówionych myśliwców F-35. Maszyny na razie pozostaną jednak w USA, gdzie będą się na nich szkolić polscy piloci i technicy.

Przełomowy zakup. Pierwsze Apache trafią do Polski w 2028 roku

Zakup 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache w wersji Guardian zapowiedział w 2022 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. W ubiegłym tygodniu podpisano umowy offsetowe z koncernami Boeing i General Electric, przewidujące m.in. serwis i remontowanie niektórych części śmigłowców w polskich zakładach.

Produkowane przez Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską. Od czasu ich wdrożenia są nieustannie modernizowane. Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie wojska na ziemi - np. sił pancernych - poprzez niszczenie naziemnych celów przeciwnika za pomocą szerokiej gamy uzbrojenia, w tym działka automatycznego M230 i rakiet powietrze-ziemia Hellfire.

Jak zapowiadała Agencja Uzbrojenia, zgodnie z planem pierwsze Apache zamówione dla Sił Zbrojnych RP mają trafić w 2028 roku.