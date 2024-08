Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz części woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

IMGW: Możliwe opady gradu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wiążą się z sumami opadów od 20 do 35 mm i porywami wiatru do 70 km/h, miejscami do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują na podanym obszarze w zależności od powiatu albo w godz. 2.00-10.00, albo godz. 13.00-0.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami

IMGW wydało także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla woj. opolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego oraz części woj. lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Do kiedy obowiązują ostrzeżenia?

Ostrzeżenie to obowiązuje w zależności od powiatu albo do godz. 20.00, albo do soboty, 17 sierpnia, do godz. 20.00, albo do niedzieli, 18 sierpnia, do godz. 19 lub 20.00.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla części woj. warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenie to obowiązuje w zależności od powiatu albo do godz. 19.00, albo do godz. 20.00, albo do soboty, 17 sierpnia, do godz. 19.00.