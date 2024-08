Mieszkańcy Stalowej Woli od września będą mogli za darmo jeździć komunikacją miejską. Miasto na to stać, a prezydent Lucjusz Nadbereżny, chce w ten sposób przekonać do korzystania z transportu publicznego. Tłumaczy, że to ekologiczne rozwiązanie i nie trzeba martwić się o miejsca parkingowe.