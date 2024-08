Prezydent Andrzej Duda w Kijowie

KPRP napisała na platformie "X", że "rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie". Dodała, że prezydent bierze udział w obchodach 33. rocznicy Niepodległości Ukrainy.

Sobotnia wizyta polskiego prezydenta w Kijowie to piąta od początku rosyjskiej inwazji - 24 lutego 2022 r. W ostatnich trzech latach prezydent Duda kilkukrotnie odwiedził Kijów. Wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą pojawił się w ukraińskiej stolicy 23 lutego 2022 roku - w przeddzień rosyjskiej agresji. - Dziś wspólnie z prezydentem Litwy przybywamy do Kijowa na znak naszej solidarności z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim; apelujemy do Rosji o pokój i spokój - mówił wtedy prezydent, nawiązując do agresywnej polityki Rosji bezpośrednio poprzedzającej inwazję na Ukrainę.

Kolejna wizyta Dudy w Ukrainie

Już po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Duda, Nauseda oraz prezydent Łotwy Egils Levits i Estonii Alar Karis ponownie udali się do Kijowa 13 kwietnia 2022 roku. Była to pierwsza wizyta zagranicznych głów państw w Kijowie po rosyjskim ataku. Prezydenci spotkali się z Zełenskim, odwiedzili wtedy wyzwolone przez siły ukraińskie podkijowskie miejscowości: Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie miały miejsce masowe zbrodnie wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej.

Ponownie polski prezydent odwiedził Kijów 22 maja 2022 roku, wygłosił wtedy orędzie w ukraińskiej Radzie Najwyższej jako pierwszy zagraniczny przywódca od początku inwazji. - Polska wspiera i będzie wspierać Ukrainę; nie spocznę, dopóki Ukraina nie stanie się członkiem UE w pełnym tego słowa znaczeniu - oświadczył wtedy Duda.

Kolejny raz Duda odwiedził Kijów w sierpniu 2022 r. na zaproszenie Zełenskiego, wziął udział m.in. w spotkaniu Platfromy Krymskiej - forum przywódców działających na rzecz odzyskania przez Ukrainę kontroli nad okupowanym przez Rosję Półwyspem Krymskim. - Krym był i jest taką samą częścią Ukrainy, jak Gdańsk albo Lublin są częściami Polski, jak Nicea jest częścią Francji, Kolonia jest częścią Niemiec, jak Rotterdam jest częścią Holandii - mówił wtedy polski prezydent.

Andrzej Duda wraz z Nausedą odwiedził również Kijów pod koniec czerwca 2023 roku, niedługo przed lipcowym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie. - Polska i Litwa czynią wszystko, by lipcowy szczyt NATO w Wilnie przyniósł klarowną perspektywę członkostwa Ukrainy w Sojuszu - zadeklarował wtedy prezydent po spotkaniu z Zełenskim. - Na zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie powinna zostać otwarta droga Kijowa do członkostwa w Sojuszu; rozmawialiśmy o tym z prezydentami Zełenskim i Dudą i jak zawsze zgodziliśmy się, że Ukraina stanie się członkiem NATO - zaznaczył prezydent Litwy