We wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie skazał Adriana C. i Natalię Ż. na 25 lat więzienia za zabójstwo 36-letniego mężczyzny, do którego doszło w 2021 roku w Malborku. Śledczy ustalili, że zbrodnię zaplanowała żona ofiary, a wykonawcą był jej kochanek.