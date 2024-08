Według policji do postrzelenia mężczyzny doszło w piątek ok. godz. 22 w miejscowości Karolin. 35-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł.

Policja poinformowała, że w związku ze sprawą została zatrzymana jedna osoba. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury w Sejnach.

Nie żyje 35-latek postrzelony podczas polowania

Jej szefowa Angelika Karłowicz poinformowała PAP, że zatrzymany 57-latek to myśliwy. Mężczyźni razem polowali w piątek.