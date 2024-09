Konto Millennium 360 to darmowe konto osobiste bez żadnych ukrytych kosztów. Kartę do konta otrzymasz za darmo, jeśli zapłacisz nią lub przez BLIK choć raz w miesiącu na dowolną kwotę. Jeśli nie spełnisz tego warunku, opłata za kartę wyniesie 11 zł miesięcznie. Dobra wiadomość dla młodych – osoby do 26. roku życia mają kartę zawsze za darmo. Dodatkowo możesz bezpłatnie wypłacać gotówkę z bankomatów w Polsce i za granicą. Oczywiście, korzystasz też z darmowych przelewów elektronicznych i płatności BLIK.

Jak skorzystać z promocji banku Millennium? Jakie warunki?

Serwis bankier.pl poinformował, że można zgarnąć nawet 650 zł nagrody od banku Millennium. Jak to można zrobić? Wystarczy, że zasilisz swoje konto osobiste kwotą 1000 zł i wydasz kartą minimum 500 zł. Aby móc skorzystać z akcji "Sięgaj po więcej z nowym kontem!" trzeba się zarejestrować. Nagroda została podzielona na trzy premie: 200 zł premii powitalnej, 150 zł drugiej premii i 300 zł trzeciej premii.

Aby otrzymać premię powitalną w wysokości 200 zł, należy założyć Konto Millennium 360 wraz z kartą debetową oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. W ciągu 14 dni od aktywacji konta niezbędne jest zalogowanie się do aplikacji mobilnej, zasilenie rachunku kwotą minimum 1000 zł oraz dokonanie co najmniej jednej płatności kartą lub za pomocą Blika (w tym płatności zbliżeniowych).

Aby uzyskać kolejną premię w wysokości 150 zł, należy w każdym z pięciu kolejnych miesięcy wykonać płatności kartą lub za pomocą Blika na łączną kwotę minimum 500 zł.

Warunkiem otrzymania trzeciej premii w wysokości 300 zł jest utrzymanie przez 5 kolejnych miesięcy minimalnego miesięcznego wpływu na rachunek w wysokości 1000 zł. Dodatkowe 150 zł z tej kwoty zostanie wypłacone pod warunkiem, że co najmniej 1000 zł z miesięcznych wpływów będzie stanowiło wynagrodzenie.

Maksymalna więc kwota premii, którą można uzyskać, wynosi 650 zł. Warunkiem jej otrzymania jest regularne dokonywanie płatności kartą lub Blikiem na kwotę minimum 500 zł miesięcznie oraz zapewnienie wpływu wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1000 zł miesięcznie. Warto dodać, że z promocji nie mogą skorzystać osoby, które miały konto w Millennium po 1 stycznia 2020 roku.

Dodatkowa nagroda od banku Millennium

Serwis bankier.pl informuje także o pewnym dodatkowym bonusie. Ciekawostką jest możliwość otrzymania dodatkowych 200 zł po otwarciu nowego rachunku. Oferta ta skierowana jest przede wszystkim do rodziców, którzy zdecydują się na założenie konta dla swojego dziecka i przeleją na nie środki z programu 500+. Szczegółowe warunki promocji dostępne są na stronie internetowej banku Millennium.

650 zł premii za założenie konta w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy również poinformował o uruchomieniu nowej promocji, dzięki której chce przyciągnąć nowych klientów. Aby skorzystać z promocji, konieczne jest otwarcie konta osobistego do końca listopada. W ramach nagrody klienci otrzymają punkty w programie lojalnościowym Mastercard "Bezcenne Chwile". Za konto indywidualne przewidziano 8000 punktów (równowartość 100 zł), a za konto wspólne 12000 punktów (150 zł). Nagrodzone punkty można wymienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe, vouchery oraz bilety.

Bank przewiduje także wypłatę premii do 300 zł. Aby ją otrzymać, klient zobowiązany jest zapewnić comiesięczne wpływy na konto w wysokości co najmniej 1000 zł przez cztery kolejne miesiące od daty jego otwarcia, zrealizować co najmniej jeden przelew zewnętrzny w bankowości elektronicznej oraz dokonać minimum trzech płatności kartą lub BLIK-iem w każdym miesiącu. Dodatkowo, za założenie konta dla dziecka bank przyzna premię w wysokości 100 zł. W sumie maksymalna premia może sięgnąć więc 650 zł.

Dodatkową korzyścią dla nowych klientów jest możliwość założenia konta oszczędnościowego oprocentowanego na 6,5% w skali roku. Należy jednak pamiętać, że promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres trzech miesięcy, a maksymalna kwota depozytu objętego promocją wynosi 20 000 złotych.