Podczas uroczystości z okazji Święta Wojsk Lądowych w Warszawie, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że WOT są w pełnej gotowości, by wesprzeć działania związane z zagrożeniem powodziowym. Minister podkreślił, że monitorowanie sytuacji na południu i zachodzie kraju trwa, a wojsko jest przygotowane do szybkiej interwencji, jeśli intensywne opady deszczu doprowadzą do pogorszenia sytuacji.

Wsparcie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych

Szef MON poinformował również, że oprócz WOT, do działań na południu kraju zostaną skierowani saperzy z Wojsk Lądowych. Zadaniem wojska będzie ścisła współpraca z innymi służbami, w tym strażą pożarną, policją oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przygotowania na wypadek powodzi w trzech województwach

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim zostały postawione w stan gotowości. Plan działania na wypadek powodzi został już opracowany, a żołnierze są informowani o konieczności natychmiastowego stawienia się w jednostkach w razie pogorszenia sytuacji. Jak przekazał rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, ppłk Robert Pękala, armia jest przygotowana do szybkiej reakcji.

Wspólna walka ze skutkami pogody

Działania Wojska Polskiego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom terenów zagrożonych powodzią. Współpraca wojska z pozostałymi służbami ratunkowymi będzie kluczowa w walce ze skutkami intensywnych opadów. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wojsko będzie wspierać każdą służbę zaangażowaną w ochronę ludności przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych.