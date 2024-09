"WSKR [Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa - PAP] Opole poinformował, że w m. Nowy Świętów (powiat nyski) w zalanym budynku odnaleziono zwłoki kobiety" - napisano w wieczornym komunikacie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ciało ok. 70-letniej kobiety

Informację podała również na swoim profilu w mediach społecznościowych lokalna Ochotnicza Straż Pożarna. "Niestety same złe informacje. Znaleźliśmy pierwszą i miejmy nadzieję ostatnią ofiarę powodzi. Mieszkanka Nowego Świętowa" - napisano.

Również o osobie, której śmierć mogła mieć związek z powodzią, poinformował w niedzielę burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Podkomisarz Przemysław Ratajczyk z sekcji prasowej dolnośląskiej policji przekazał Tvp.info, że w godzinach popołudniowych znaleziono w Lądku-Zdroju ciało kobiety. W jednym z mieszkań, po siłowym sforsowaniu drzwi policjanci natrafili na ciało ok. 70-letniej kobiety. W lokalu była woda, ale na razie nie możemy się wypowiedzieć co do przyczyn zgonu – powiedział podkom. Ratajczyk.

Śmierć dwóch mężczyzn

Wcześniej w niedzielę poinformowano również o śmierci dwóch mężczyzn z terenów objętych powodzią. To mężczyzna z miejscowości Krosnowice w powiecie kłodzkim oraz 42-latek z Bielska-Białej, którego ciało znaleziono w pobliżu potoku. Przyczyną jego śmierci było prawdopodobnie utonięcie.