Ostatnie dni przyniosły katastrofalne skutki powodzi na południu kraju.

Powódź w południowej Polsce

Intensywne opady deszczu spowodowały wzrost poziomu wód w rzekach, co doprowadziło do zalania wielu miejscowości. Woda wdziera się do domów, niszczy mienie i zmusza mieszkańców do ewakuacji. Skala zniszczeń jest ogromna, a potrzeby mieszkańców są pilne i ogromne.

Ostatnie Pokolenie wstrzymuje akcje

W obliczu tej sytuacji, Ostatnie Pokolenie, znane ze swojej aktywności w zakresie działań na rzecz klimatu, postanowiło zmienić swoje plany. Zamiast organizować protesty i blokady w stolicy, członkowie ruchu skupili się na pomocy ofiarom powodzi. Dziś, wiele osób z kampanii wyruszyło w kierunku południa Polski, aby na miejscu nieść pomoc i wsparcie.

Apel aktywistów

"Kiedy skutki katastrofy klimatycznej są tak bezpośrednie i dotkliwe, nasza solidarność jest silniejsza niż kiedykolwiek" – mówią przedstawiciele Ostatniego Pokolenia. "To czas, aby założyć pomarańczową kamizelkę i zadbać o siebie nawzajem. Kryzys klimatyczny mówi sam za siebie, a my musimy być razem w obliczu tej tragedii".

Ruch apeluje do wszystkich, aby w tym trudnym okresie wykazali się solidarnością i wsparciem dla osób najbardziej dotkniętych powodzią. Pomoc materialna, wolontariat oraz wsparcie finansowe to formy, w jakie można zaangażować się w pomoc.