W poniedziałek około południa prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował, że według prognoz fala powodziowa na Odrze zacznie przechodzić przez miasto w środę 18 września około godz. 18. Kilka godzin później te prognozy się zmieniły.

Jesteśmy w stanie przechodzenia fali kulminacyjnej przez Chałupki, ale już od godzin nocnych będą notowane spadki - mówił hydrolog w czasie posiedzenia sztabu kryzysowego z udziałem Donalda Tuska. Poinformował że maksymalna fala powodziowa przez Opole przejdzie we wtorek.

Powódź 2024. Kiedy fala powodziowa przejdzie przez Wrocław?

Kiedy fala powodziowa dojdzie do Wrocławia? Według hydrologa będzie to zależeć od tego, czy zbiegną się fale powodziowe. Trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby one następowały po sobie. W tym celu konieczne jest właściwe funkcjonowanie zbiornika Racibórz. Nasze prognozy wskazują, że we Wrocławiu fala powodziowa będzie przechodzić pod koniec tego tygodnia -przekazał hydrolog. Sprecyzował, że w czwartek, piątek i w sobotę będzie przechodzić przez miasto przedłużona fala powodziowa.

Wrocław przygotowuje się na nadejście fali

W niedzielę wieczorem (15 września) prezydent Jacek Sutryk ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Miasto przygotowuje się na przyjście fali powodziowej. Premier Donald Tusk ogłosił stan klęski żywiołowej obejmujący część województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego na terenie powiatów: kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, lwóweckiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego oraz miast na prawach powiatu: Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Premier poinformował o uruchomieniu specjalnej pomocy finansowej dla powodzian.

Na razie sytuacja w mieście jest pod kontrolą. Port Lotniczy Wrocław także funkcjonuje bez zakłóceń. Prognozy nie przewidują utrudnień w działalności lotniska w ciągu najbliższych kliku dni. Dotyczy to zarówno operacji lotniczych, jak i parkingów przy terminalu. Optymistyczna wiadomość jest taka, że we Wrocławiu nie powinno padać przynajmniej do niedzieli, a temperatura maksymalna będzie dochodziła do 24 stopni Celsjusza.

Powódź 2024. Nowy komunikat z Wrocławia

"Kulminacja fali powodziowej przyjdzie na Odrze we Wrocławiu około piątku, choć znacznie podwyższony stan może być już od środy. Już od wtorku stany alarmowe i maksymalne wysokości będą osiągać pozostałe duże rzeki w mieście: Bystrzyca, Ślęza i Oława" - przekazał w nocy wrocławski ratusz.