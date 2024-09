Sporo się działo tej nocy. (..) Będziemy potrzebowali pilnej informacji z samej Oławy, z Lewina, z tych miejsc, które dostały wysoką wodę - powiedział premier podczas kolejnego posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Apel o "wyważone" informowanie

Tusk zaapelował o "wyważony sposób" informowania ludności w terenach zagrożonych. Jak wiecie, emocje są bardzo wysokie, więc byłoby dobrze, żebyśmy przekazywali informacje w 100 proc. sprawdzone - powiedział.

Najnowsze prognozy meteorologiczne

Najnowsze prognozy meteorologiczne przekazał uczestniczący w sztabie dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Jak wskazał, podczas gdy odcinek od Raciborza do Opola "wydaje się być bezpieczny", w Opolu i Oławie obecnie występuje "apogeum" sytuacji powodziowej. Chodzi o to, żeby wytrzymać ten okres. Powinien być wzrost wody jeszcze o ok. 10-20 cm i on się będzie utrzymywał około dwóch dni. Jeśli wytrzymamy ten najbliższy okres, to raczej nie powinno się nic stać - powiedział.

Sytuacja we Wrocławiu

Według szefa IMGW na ten moment bezpieczny wydaje się być również Wrocław. Jeśli chodzi o rzeki (...), to w najgorszym stanie jest Bystrzyca (…). Kiedy zacznie się jutro przepływ fali kulminacyjnej we Wrocławiu, to może dojść do cofki Bystrzycy, Ślęży i Oławy - tam mogą być podtopienia, ale ten stan powinien schodzić wraz z cofaniem się fali kulminacyjnej, czyli około soboty powinno być bezpiecznie - powiedział Czerniawski.