"Jeszcze raz o pomocy: każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej 10 tys., na remont do 100 tys., na odbudowę domu do 200 tys. BEZZWROTNIE. Możliwe będą także inne formy pomocy. Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom, nie rządowi" - napisał we wtorek po południu Tusk na platformie X.

Co mogą dostać powodzianie?

Powodzianie mogą liczyć na 10 tys. zł pomocy doraźnej (8 tys. zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej i 2 tys. zł na zasiłku powodziowego), a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

We wtorek rano w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się posiedzeniu sztabu kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział m.in. premier, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Premier apelował o nie przekazywanie dezinformacji

Premier i ministrowie wielokrotnie apelowali o czerpanie informacji jedyne ze sprawdzonych źródeł, nie uleganie i nie przekazywanie dezinformacji.