Największe problemy na DK40, DK45 i DK46

Do najpoważniejszych utrudnień doszło w Głuchołazach, gdzie na drodze krajowej DK40 powódź zniszczyła most tymczasowy oraz przeprawę będącą w trakcie budowy. Z kolei na DK45 w Krapkowicach i DK46 w Kamienicy doszło do podmycia oraz uszkodzenia nawierzchni, co doprowadziło do całkowitego zamknięcia tych odcinków.

Zablokowane drogi w Szprotawie i Skorogoszczy

Dodatkowe zablokowania występują na drodze krajowej DK12 w Szprotawie oraz na DK94 w Skorogoszczy. W obu przypadkach powódź i podtopienia powodują, że przejazd tymi trasami jest niemożliwy, co utrudnia transport i komunikację w regionach.

Zamknięte mosty w Malerzowicach i Bolesławcu

Z powodu wysokiego stanu wody zamknięte zostały dwa mosty – na drodze krajowej DK46 w Malerzowicach Wielkich oraz na DK94 w Bolesławcu. Na moście na DK40 w Mochowie wprowadzono ruch wahadłowy, aby umożliwić częściowy przejazd mimo trudnych warunków.

Koniec utrudnień na DK39 – ruch z ograniczeniami

GDDKiA poinformowała, że zakończyły się utrudnienia na odcinku drogi DK39 między Strzelinem a Wiązowem. Obowiązują jednak ograniczenia prędkości na 600-metrowym odcinku oraz zwężenie drogi na 150 metrów, co może wpływać na płynność ruchu.