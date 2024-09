"W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przewidywana jest przeważnie tendencja spadkowa stanów wody lub stabilizacja, odcinkami wahania wywołane głównie pracą urządzeń wodnych. Stany wody będą układały się na ogół w strefie wody wysokiej, odcinkami powyżej stanów umownych. Powolne wzrosty stanów wody prognozowane są na Baryczy oraz na Orli. W ujściowym odcinku Ślęzy, Bystrzycy, Widawy, Oławy, Kaczawy i Baryczy stany wody mogą wzrosnąć wskutek cofki od Odry" - wskazano.

Reklama

Jak podał Instytut, we Wrocławiu stany wody powoli opadają, fala powodziowa kulminuje w Brzegu Dolnym.

Odra wciąż w stanie alarmowym. Fala powoli opada, ale zagrożenie trwa

Dodano, że stan ostrzegawczy przekroczony został na 28 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry. "Ze względu na spłaszczony kształt fali powodziowej, a co za tym idzie, długi okres utrzymywania się wysokich stanów wody, zwiększa się ryzyko uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych i innych elementów ochrony przeciwpowodziowej" - podano. Kulminacja fali wezbraniowej z rzek Bóbr i Nysy Łużyckiej wystąpi wcześniej niż kulminacja na Odrze - zapowiedziano. Podkreślono, że kulminacje "nie nałożą się".

Wrocław odetchnął, ale zagrożenie przenosi się na inne regiony

"W Malczycach fala kulminować będzie w najbliższych godzinach i utrzymywać przez cały dzień 21.09. przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2 m" - dodano. Przypomniano, że maksimum z 1997 r. wyniosło w Malczycach 892 cm.

Jak podano, fala dotrze także do Ścinawy (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m), w Głogowie kulminacja nastąpić ma 22.09. (przy przekroczonym stanie alarmowym o ok. 2,5 m). W środku tygodnia kulminacja fali dotrze do Połęcka.

"Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed wezbraniami i 3 stopnia dla województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego" - poinformował IMGW.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie