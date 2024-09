Alarm powodziowy w Lubuskiem. Odra podnosi się, grozi podtopieniami

Z danych na stronie Hydro.imgw.pl wynikało, że w sobotę o godz. 9.00 w Nowej Soli stan alarmowy na Odrze był przekroczony o 59 cm, w Połęcku o 47 cm, w Cigacicach o 37 cm, w Nietkowie o 34 cm, a w Słubicach o 1 cm.

Sytuacja na lubuskim odcinku Odry jest stabilna. Oczywiście poziom wody rośnie, ale jak na razie nie byliśmy zmuszeni do podejmowania żadnych działań typowo powodziowych, takich jak pompowania czy ewakuacja ludności. Strażacy pomagają mieszkańcom w umacnianiu wałów i monitorują stan rzeki – powiedział PAP mł. bryg. Kaniak.

Rzecznik poinformował że według najnowszych prognoz fala wezbrania na Odrze ma wpłynąć na Ziemię Lubuską w nocy z niedzieli na poniedziałek. Pierwszym dużym miastem na jej drodze będzie wówczas Nowa Sól.

Wydaje się, że miasto jest już dobrze przygotowane. Mieszkańcy z pomocą służb zabezpieczyli newralgiczne miejsca workami z piaskiem, ułożyli nawet tymczasowy wał z worków o wysokości metra i długości wzdłuż basenu portu rzecznego. Także mieszkańcy innych miast i wsi nad Odrą od kilku dni ciężko pracują, by zabezpieczyć się przed wysoką wodą, w czym pomagają im służby – dodał rzecznik.

W woj. lubuskim obowiązuje wprowadzony przez wojewodę do odwołania alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów: wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, krośnieńskiego, słubickiego i gorzowskiego. W związku sytuacja powodziową w niektórych miejscach wprowadzono ograniczenia w ruchu drogowym.

W Krośnie Odrzańskim do odwołania obowiązuje zakaz ruchu ciężarowego (tranzytowego) na moście tymczasowym przez Odrę, który nie dotyczy dostaw do sklepów w powiecie krośnieńskim i lokalnych przedsiębiorców. Na granicznym moście drogowym na Odrze w Kostrzynie nad Odrą obowiązuje ograniczenie ruchu dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Zakaz ten będzie trwał do odwołania, a kierowcy pojazdów o większej masie muszą wybierać alternatywne trasy przejazdu.

Władze Słubic zapowiedziały, że od niedzieli (22 września) od godz. 7.00 do odwołania wjazd do granicznych Słubic (Lubuskie) będzie mocno ograniczony dla osób spoza tego powiatu i nie będzie możliwy ruch tranzytowy przez most łączący Słubice z Frankfurtem nad Odrą. Kierowcy spoza powiatu słubickiego będą kierowani przez policjantów na przejście graniczne w Świecku.

Oprócz Odry w sobotę rano w woj. lubuskim stany alarmowe były przekroczone na czterech punktach pomiarowych na Bobrze, ale ta rzeka nie stanowi już zagrożenia, gdyż jej poziom sukcesywnie opada. Podobnie jest w przypadku Kwisy i Nysy Łużyckiej, które są teraz poniżej stanów ostrzegawczych. Zagrożenia powodziowego nie ma także ze strony Warty czy Noteci.