W związku z awariami sieci gazowej spowodowanymi powodzią Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy Orlen poinformowała w sobotę, że na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zwiększona liczba ekip monterskich, także z innych województw, pracuje w trybie ciągłym – również w weekendy – aby jak najszybciej przywrócić dostawy gazu do wszystkich odbiorców.

"Na terenie obu województw prowadzone są niezbędne prace naprawcze w miejscach, gdzie sieć gazowa została uszkodzona mechanicznie. Dodatkowo ekipy prowadzą działania mające na celu odpompowanie wody z zalanych odcinków tam, gdzie dostęp jest możliwy. Po zakończeniu tych prac rozpoczyna się proces nagazowania" – poinformowała PSG. Podkreśliła, że w pierwszej kolejności jej pracownicy, chodząc od domu do domu, zakręcają kurki gazowe u odbiorców.

Pilne ostrzeżenie dla powodzian. PSG apeluje: Nie dotykaj kurków głównych gazu

Spółka apeluje do mieszkańców, aby nie podejmowali samodzielnych prób odkręcania kurków głównych gazu.

"Takie działanie w przypadku nieszczelności instalacji wewnętrznej lub jej zapowietrzenia może prowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu, a w konsekwencji do pożaru lub wybuchu" – ostrzegła. "Ponieważ tempo prac jest zależne od dostępu służb PSG do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu, Polska Spółka Gazownictwa zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie dostępu do tych lokali tam, gdzie jest to możliwe" – zaapelował dystrybutor.

Spółka przypomina także, że wszystkie instalacje wewnątrz budynku i każdy odbiornik gazu – jak kocioł, piec, kuchenka gazowa, podgrzewacz wody czy kominek – które zostały zalane, muszą zostać sprawdzone i dopuszczone do użytkowania przez autoryzowany serwis producenta.

"Dopiero po takim przeglądzie można bezpiecznie korzystać z gazu, nie narażając siebie ani innych mieszkańców" – podkreśliła PSG.

Dystrybutor gazu w sprawach związanych z przerwami w dostawie gazu spowodowanymi powodzią oraz procesem przywracania dostaw, prosi o kontakt z infolinią Polskiej Spółki Gazownictwa pod numerem 22-444-33-33 lub na adres e-mail: pomoc@psgaz.pl. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, a także dodatkowo w weekendy, w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00.

Spółka zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z organami administracji publicznej i z lokalnymi sztabami kryzysowymi, aby minimalizować czas trwania przerw w dostawach gazu.

PSG przypominała, że ani pracownicy spółki, ani firmy zewnętrzne działające na jej zlecenie nie pobierają opłat bezpośrednio od klientów. Podkreśla też, że jej pracownicy nie wykonują usług związanych z przeglądami wewnętrznych urządzeń i instalacji gazowych. Zaapelowała o zachowanie ostrożności i czujność wobec osób podszywających się pod gazowników.

"W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z administratorem budynku lub pod ogólnopolski numer Contact Center 22-444-33-33" – wskazała PSG.

Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Doprowadza gaz do 7,5 mln klientów poprzez ponad 210 tys. km gazociągów. 100 proc. udziałów spółki ma Orlen.