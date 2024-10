Zniesienie abonamentu RTV w Polsce i zastąpienie go opłatą audiowizualną jest propozycją, która od lat pojawia się w debacie publicznej. Obecnie projekt zastąpienia abonamentu RTV opłatą audiowizualną jest na etapie konsultacji społecznych. Zanim więc zostanie wdrożony czeka go wiele dyskusji i debat. Na czym będzie polegała opłata audiowizualna i ile wyniesie?

Czym jest abonament RTV?

Abonament RTV, który obecnie funkcjonuje w Polsce to opłata pobierana od gospodarstw domowych posiadających odbiorniki radiowe i telewizyjne. Fundusze z abonamentu mają na celu finansowanie mediów publicznych, takich jak Telewizja Polska i Polskie Radio, by zapewnić niezależne, wysokiej jakości programy informacyjne, edukacyjne i kulturalne.

Ile wynosi abonament RTV? Obecnie za korzystanie z samego radioodbiornika opłata wynosi 8,70 zł miesięcznie (rocznie 104,40 zł), a za odbiornik telewizyjny lub zestaw telewizyjno-radiofoniczny 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł za rok). Abonenci, którzy decydują się na jednorazową opłatę za cały rok mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki.

Opłata audiowizualna

Wszystko wskazuje na to, że niedługo abonament RTV przejdzie do historii i zostanie zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Znane są już wstępne stawki oraz założenia. W założeniach proponowanej opłaty przewiduje się, że nie będzie możliwości uniknięcia tej płatności. Opłatę będzie musiał uiścić każdy – w przeciwnym razie nie będzie mógł złożyć PIT.

Ile wyniesie opłata audiowizualna?

Comiesięczna opłata audiowizualna ma wynieść około 8-9 zł. Rocznie oznaczałoby to więc koszt ok. 100 zł na gospodarstwo. Nowością w stosunku do obecnie funkcjonującego abonamentu radiowo-telewizyjnego jest to, że pobór opłaty odbywałby się przez urzędy skarbowe, co – w założeniu – ma znacząco usprawnić proces ściągania należności.

Opłata audiowizualna – kto będzie z niej zwolniony?

Nie wszyscy jednak będą musieli płacić opłatę audiowizualną. Przewidziane są liczne zwolnienia, m.in. dla osób o niskich dochodach, bezrobotnych, rencistów. Objęłyby one również młodzież do 26. roku życia oraz seniorów powyżej 75 lat.

Kto nie zapłaci – nie złoży PIT

Jeśli ktoś nie opłaca obecnie abonamentu RTV naraża się na konsekwencje, takie jak naliczenie odsetek, a nawet postępowanie egzekucyjne, które może prowadzić do interwencji komornika.

Tzw. ściągalność opłaty audiowizualnej ma być dużo wyższa. Wszystko za sprawą jednej zmiany. Jeśli dana osoba nie zapłaci - nie złoży deklaracji podatkowej. Na dodatek może być narażony na sankcje prawne podobne do tych, które są stosowane przy nieuregulowaniu innych obowiązkowych opłat publicznych.

Osoba, która nie złoży deklaracji PIT może także zostać ukarana za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych. Może zostać nałożona grzywna, a nawet wszczęte postępowanie karno-skarbowe. Z uwagi na to, że urzędy skarbowe mają szereg narzędzi do egzekwowania zobowiązań podatkowych - opłata audiowizualna może być trudna do uniknięcia.