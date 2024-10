Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi istotna zmiana w sposobie komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi a obywatelami.

Zmiany na Poczcie Polskiej

Wszystkie instytucje publiczne oraz przedstawiciele zawodów zaufania, takich jak prawnicy czy doradcy podatkowi, będą zobowiązani do korzystania z systemu e-Doręczeń. To rozwiązanie, oferowane przez Pocztę Polską oznacza koniec z tradycyjnymi awizami i papierową korespondencją - teraz wszystko będzie można załatwić online.

Jak dziala nowa usługa?

Usługa e-Doręczeń działa podobnie do poczty elektronicznej, ale jest o wiele bezpieczniejsza. Każdy użytkownik posiada unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), który jest nadawany przez Ministra Cyfryzacji i wpisywany do specjalnej bazy adresów.

Aby zacząć korzystać z e-Doręczeń, należy złożyć wniosek o przyznanie ADE, a następnie aktywować Skrzynkę Doręczeń. Można przeprowadzić proces zdalnie, korzystając np. z profilu zaufanego czy aplikacji mObywatel. Po aktywacji system umożliwia wysyłanie i odbieranie cyfrowych listów poleconych, które -podobnie jak ich papierowe odpowiedniki -mają pełną moc prawną, potwierdzoną dowodem nadania.

Przyjdzie powiadomienie

Korzystanie z tego systemu jest ekologiczne i eliminujące potrzebę przechowywania papierowych dokumentów. System oferuje również funkcje powiadomień, dzięki czemu nie przegapimy żadnej ważnej przesyłki. Limity wielkości wiadomości i liczby odbiorców są także dostosowane do realiów współczesnej korespondencji.