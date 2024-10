Niedostateczna liczba gniazdek elektrycznych w mieszkaniu to niekiedy poważny problem. Przedłużacz wydaje się oczywistym rozwiązaniem, jednak jego niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Jak podkreśla Paul Martinez, właściciel nowojorskiego serwisu elektrycznego, w wywiadzie dla CNET, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z przedłużaczami. Niektóre z nich mogą nie być przystosowane do zasilania urządzeń o dużej mocy, takich jak toster czy kuchenka mikrofalowa, co może skutkować przegrzaniem, a nawet pożarem.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Opinia eksperta

Jakie urządzenia elektryczne mogą stanowić zagrożenie przy podłączeniu do przedłużaczy? Ekspert wskazuje na siedem konkretnych sprzętów. Zwraca także uwagę, że każde urządzenie o mocy przekraczającej 1500 watów powinno być podłączone bezpośrednio do gniazdka, bez użycia przedłużaczy, listew czy rozgałęźników.

Tych urządzeń nie podłączaj do przedłużacza

Reklama

Choć przedłużacze są wygodnym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, ich niewłaściwe użycie może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak przegrzanie, zwarcie i pożar. Niektóre urządzenia elektryczne, ze względu na swoją moc i ciągłe użytkowanie, wymagają bezpośredniego podłączenia do gniazdka elektrycznego. Lista urządzeń, których nie należy podłączać do przedłużaczy:

Frytkownica beztłuszczowa, tzw. airfryer: Pomimo swojej popularności, to urządzenie często pobiera dużo prądu, zwłaszcza podczas pracy na maksymalnej mocy. Podłączenie jej do przedłużacza może spowodować przeciążenie i zwiększyć ryzyko pożaru.

Pomimo swojej popularności, to urządzenie często pobiera dużo prądu, zwłaszcza podczas pracy na maksymalnej mocy. Podłączenie jej do przedłużacza może spowodować przeciążenie i zwiększyć ryzyko pożaru. Kuchenka mikrofalowa: To urządzenie kuchenne, które generuje dużą moc. Jego ciągłe użytkowanie, zwłaszcza podczas rozmrażania lub gotowania na pełnej mocy, może przeciążać przedłużacz.

To urządzenie kuchenne, które generuje dużą moc. Jego ciągłe użytkowanie, zwłaszcza podczas rozmrażania lub gotowania na pełnej mocy, może przeciążać przedłużacz. Lodówka: Choć wydaje się, że lodówka nie pobiera dużo prądu, jej kompresor pracuje nieprzerwanie. Podłączenie jej do przedłużacza może prowadzić do niestabilnego zasilania, co może skrócić żywotność urządzenia i zwiększyć zużycie energii.

Choć wydaje się, że lodówka nie pobiera dużo prądu, jej kompresor pracuje nieprzerwanie. Podłączenie jej do przedłużacza może prowadzić do niestabilnego zasilania, co może skrócić żywotność urządzenia i zwiększyć zużycie energii. Toster: To niewielkie urządzenie, ale podczas pracy osiąga bardzo wysoką temperaturę i pobiera dużo prądu. Podłączenie go do przedłużacza może spowodować jego przegrzanie i pożar.

To niewielkie urządzenie, ale podczas pracy osiąga bardzo wysoką temperaturę i pobiera dużo prądu. Podłączenie go do przedłużacza może spowodować jego przegrzanie i pożar. Przedłużacz podłączony do przedłużacza: To częsty błąd, który może prowadzić do kaskadowego przeciążenia obwodu. Każdy dodatkowy przedłużacz zwiększa opór elektryczny i może prowadzić do przegrzania.

To częsty błąd, który może prowadzić do kaskadowego przeciążenia obwodu. Każdy dodatkowy przedłużacz zwiększa opór elektryczny i może prowadzić do przegrzania. Grzejnik elektryczny: Grzejniki elektryczne generują dużo ciepła i pobierają dużą ilość energii. Ich podłączenie do przedłużacza może prowadzić do przeciążenia i pożaru.

Grzejniki elektryczne generują dużo ciepła i pobierają dużą ilość energii. Ich podłączenie do przedłużacza może prowadzić do przeciążenia i pożaru. Klimatyzator: Klimatyzatory, zwłaszcza te o większej mocy, wymagają stabilnego źródła zasilania. Podłączenie ich do przedłużacza może prowadzić do niestabilnej pracy i uszkodzenia urządzenia.

Tych sprzętów nie podłączaj do listwy zasilającej

Dla własnego bezpieczeństwa, a także, by uniknąć uszkodzenia sprzętu, należy unikać podłączania do listwy zasilającej urządzeń o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Do tej grupy należą między innymi:

urządzenia do stylizacji włosów (suszarki, lokówki, prostownice),

pralki,

tostery,

lodówki,

ekspresy do kawy,

kuchenki mikrofalowe,

blendery,

przenośne grzejniki,

klimatyzatory.

Podłączenie takich urządzeń może prowadzić do przeciążenia listwy, przegrzania przewodów i w konsekwencji do pożaru.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium