Pożar w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Wiatracznej wybuchł przed godz. 20.

Pożar kamienicy. Akcja służb

Na miejsce dojechało pięć zastępów straży pożarnej.

Zostały ewakuowane cztery osoby.

Znaleziono zwęglone zwłoki

W jednym z mieszkań zostały znalezione zwęglone zwłoki. Płeć jest nie do rozpoznania – podał mł. bryg. Kaniak. Z kamienicy została przez strażaków wyniesiona jedna osoba. "To młoda kobieta w ciężkim stanie. Karetka zawiozła ją do szpitala" – powiedział.

Na miejscu cały czas trwają działania strażaków. Przyczyna pożaru na obecną chwilę nie jest znana.