Spłonęło ponad 140 hektarów lasów w Jackson TownshipW Jackson Township, położonym w środkowej części stanu New Jersey, doszło do groźnego pożaru, który wybuchł w wyniku treningów strzeleckich jednego z mieszkańców. Jak poinformował portal ABC, ogień szybko rozprzestrzenił się po lesie z powodu wyjątkowo suchej pogody oraz silnych podmuchów wiatru, niszcząc obszar o powierzchni ponad 140 hektarów. Mężczyzna odpowiedzialny za zdarzenie sam zgłosił się na policję, co umożliwiło śledczym szybkie przeprowadzenie postępowania.

Zakazana amunicja przyczyną pożaru

Prokuratura przekazała, że zarzuty obejmują nie tylko podpalenie, ale także niezgodne z przepisami użycie amunicjizapalającej. Tego rodzaju amunicja jest zakazana w New Jersey ze względu na ryzyko wywołania pożaru, szczególnie podczas sezonu suchego. Mężczyzna, stosując ją podczas ćwiczeń strzeleckich, złamał przepisy dotyczące używania broni, co bezpośrednio przyczyniło się do wybuchu ognia.

Zwiększone ryzyko pożarów w sezonie suszy

Eksperci ostrzegają, że w okresie intensywnych upałów i suszy ryzyko pożarów jest wyjątkowo wysokie, a warunki atmosferyczne, takie jak silne wiatry, dodatkowo przyspieszają rozprzestrzenianie się ognia. Lokalne władze apelują o ostrożność, szczególnie podczas działań mogących wywołać iskrę lub płomień, jak korzystanie z otwartego ognia czy amunicji zapalającej, która łatwo inicjuje pożar w terenie suchym.

Walka z ogniem i apel do mieszkańców

Pożar lasu w Jackson Township stanowi jedno z wielu zagrożeń w tym sezonie, a władze wciąż monitorują sytuację i apelują do mieszkańców o przestrzeganie zakazów i ograniczeń, zwłaszcza na terenach leśnych. Lokalne służby ratunkowe przypominają o szczególnej ostrożności w okresie suszy oraz o zakazie stosowania materiałów niebezpiecznych.