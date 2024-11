Ralph Kaminski to nie tylko najciekawszy, ale też nieco kontrowersyjny artysta młodego pokolenia. Piosenkarz nie tylko słynie z hitów takich jak "Bal u Rafała" czy "Kosmiczne energie", ale także oryginalnych strojów i swoich wypowiedzi.

Ralph Kaminski spotkał Jarosława Kaczyńskiego

Artysta jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. To tam zamieszcza nie tylko to, co związane z jego obecnością na scenie, ale przemyślenia na wszelakie społeczne tematy. Czasem na profilu Ralpha Kaminskiego bywa również zabawnie. Pojawiają się tam żarty czy memy. Tym razem piosenkarz postanowił zamieścić nagranie.

W dniu Wszystkich Świętych wybrał się na warszawskie Stare Powązki. To tam spotkał idącego na cmentarz Jarosława Kaczyńskiego. Postanowił go nagrać a wideo zamieścił na Tik Toku. Prezes PiS był w towarzystwie ochroniarzy.

Piosenkarz wrzucił nagranie do sieci. Zamieścił osobliwy komentarz

To oni nieśli znicze oraz kwiaty. Ralph Kaminski opatrzył nagranie osobliwym komentarzem. W tym roku pan prezes znów musi dzielić cmentarz z nami, zwykłymi obywatelami - napisał Kaminski.

W swoim poście Ralph nawiązał do sytuacji sprzed czterech lat. W kwietniu 2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, rząd wprowadził ograniczenia m.in. w przemieszczaniu się. Nie wolno było przebywać m.in. na terenie cmentarzy. Prezes PiS ominął te obostrzenia i 10 kwietnia odwiedził grób matki oraz symboliczny nagrobek swojego brata Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii. Zdjęcia obiegły media a Polacy oburzyli się zachowaniem prezesa PiS.