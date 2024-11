Ograniczone czasowo promocje na przejazdy kolejowe są dość popularne i oferowane przez wielu przewoźników, takich jak PKP Intercity, Polregio czy Koleje Mazowieckie. Promocje obejmują różnorodne zniżki i oferty, które mogą znacząco obniżyć koszty podróży. W ostatnim czasie pojawiła się promocja na przejazdy pociągiem Pendolino. Ile można zaoszczędzić?

Promocja na przejazdy Pendolino

Promocja pozwala na przejazd pociągiem Pendolino w dużo niższej cenie niż zazwyczaj. Zniżka oferowana przez PKP Intercity obejmie wszystkich, nie tylko określone grupy pasażerów. Oferta dotyczy przejazdów na trasie z Warszawy do Katowic i z Katowic do Warszawy. Bilety są tańsze od miejsc w standardowym składzie Intercity nawet o ok. 20 zł. Ich cena wynosi 49 zł.

Oferta dotyczy połączeń na trasie Warszawa – Katowice – Warszawa obsługiwanych pociągami kategorii Express InterCity Premium (EIP) i Express InterCity (EIC) w klasie 2. Czas przejazdu tego rodzaju składem jest w większości przypadków zdecydowanie krótszy niż w przypadku "standardowego" połączenia Intercity. Same pociągi - nowoczesne składy Pendolino - zapewnią też wyższy komfort podróży.

9 zł z Krakowa do Katowic

To nie jedyna promocja oferowana przez PKP. Osoby podróżujące z Krakowa do Katowic zapłacą za bilet tylko 9 złotych. "Ceny biletów na wybrane pociągi, w zależności od ich trasy przejazdu, rozpoczynają się już od 9 zł i maksymalnie wynoszą 18,90 zł lub 19,60 zł” – informuje w swoim komunikacie PKP. Co więcej, od promocyjnych biletów Pendolino i Intercity można odliczyć dodatkowe, przysługujące pasażerom zniżki wynikające z ulg ustawowych. Promocja trwa do końca roku.

Bilet za 1 zł dla seniora

PKP uruchomiło także zniżkę dla seniorów, dzięki której będą mogli w dniu 14 listopada podróżować pociągiem za 1 zł.

Ponadto, PKP oferuje inne promocje sezonowe i specjalne oferty, takie jak np. Promo Bilet, Bilety Weekendowe, Bilety Taniomiastowe czy Bilety Rodzinne.