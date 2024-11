Zaginięcie nurka zgłoszono w sobotę około godziny 11:00, gdy zespół schodził do wraku ORP Ślązak, zatopionego na głębokości około 30 metrów w wodach Zatoki Puckiej. Dwóch nurków miało zanurkować do wraku i wynurzyć się po wykonaniu zaplanowanych działań. Niestety, na powierzchnię wypłynął tylko jeden z nich, co uruchomiło procedury poszukiwawcze.

Intensywna akcja poszukiwawcza na morzu

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR natychmiast rozpoczęła akcję ratowniczą. W poszukiwaniach wzięły udział jednostki Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz ratownicy z WOPR i SAR. W niedzielę, po wielu godzinach intensywnych działań, udało się zlokalizować ciało zaginionego nurka.

Wrak ORP Ślązak – niebezpieczna atrakcja dla nurków

Wrak ORP Ślązak jest położony w pobliżu portu w Jastarni i stanowi atrakcję dla zaawansowanych nurków, jednak głębokość i warunki wodne wymagają szczególnej ostrożności. Zatoka Pucka, choć popularna wśród nurków, wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza podczas zejścia na znaczne głębokości.