Rafał Trzaskowski ma dużą szansę na start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Sondaże wskazują, że to właśnie on jest największym faworytem do zwycięstwa. Jeżeli prezydent Warszawy obejmie stanowisko głowy państwa, to pierwszą damą zostanie Małgorzata Trzaskowska. Para jest razem już od ponad 20 lat. Kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?