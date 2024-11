Rafał Trzaskowski został zapytany o kwestię relacji polsko-ukraińskich w kontekście ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej rzezi. Szczerze powiem, że nie rozumiem postępowania Ukraińców, dlatego że Polska jest państwem, które najbardziej wspiera Ukrainę w konflikcie z Rosją. Bez tego naszego wsparcia nie da się nic załatwić- stwierdził na antenie RMF.

Reklama

Podkreślił, że ekshumacje powinny się odbyć. Wydawało się, że Ukraińcy zrozumieją, że w tym momencie naprawdę muszą się wykazać daleko idącym zrozumieniem naszej wrażliwości, naszych interesów. Jednak tego nie robią i to jest dla mnie bardzo dziwne, dlatego że dla mnie jest całkowicie naturalne, że te ekshumacje oczywiście powinny się dokonać i że Ukraińcy powinni wsłuchać się w nasz głos - powiedział Rafał Trzaskowski.

Sikorski: Ukraina zezwoliła na ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu

Podobne zdanie w tej sprawie ma także Radosław Sikorski, który jest kontrkandydatem Trzaskowskiego, do uzyskania nominacji KO w wyborach na prezydenta Polski. O tym, który z tych polityków wystartuje zdecydują partyjne prawybory.

Szef MSZ Ukrainy obiecywał mi postęp w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej do Wszystkich Świętych, a postępu brak - oświadczył w rozmowie w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji podkreślił, że Polska przeprowadzi ekshumacje na własny koszt, a jedyne czego potrzebuje, to "zgody na powrót do ekshumacji, które zostały zawieszone w 2017 r.". Dodał, że "Ukraina zezwoliła na ekshumacje 100 tys. żołnierzy Wehrmachtu, którzy tam przybyli jako najeźdźcy".

Reklama

Rzeź wołyńska. Trwa spór

Spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, trwa między Warszawą i Kijowem od wiosny 2017 r. Zakaz został wydany przez ukraiński IPN po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach (woj. podkarpackie), do którego doszło w kwietniu 2017 r.

11 lipca 1943 r. ukraińscy nacjonaliści dokonali ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu, Podolu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność ukraińską.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną