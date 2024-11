Eurowizja Junior 2024 w tym roku odbywała się w Madrycie. Reprezentant Polski, czyli Dominik Arim oraz pozostali uczestnicy zaprezentowali się w hali Caja Mágica znajdującej się w tym mieście.

Eurowizja Junior 2024. Kto wygrał ten konkurs?

Dominik wykonał piosenkę "All Together". Nie on jednak zdobył główną nagrodę. Ta trafiła w ręce reprezentanta Gruzji, którym był Andria Putkaradze. Chłopiec zaczął śpiewać w wieku 2 lat. Był członkiem zespołu wokalnego Children of the Sea. Uczył się gry na fortepianie.

Dominik Arim reprezentował Polskę. Które miejsce zajął podczas Eurowizji Junior 2024?

Nasz reprezentant - Dominik Arim zajął dopiero 13. miejsce. Po zakończonym konkursie zabrał głos i zamieścił na swoim Instagramie wpis, w którym zwrócił się do swoich fanów. Dziękujemy bardzo za wasze głosy. Jesteśmy szczęśliwi naprawdę. Szczęśliwi bardzo - napisał.

Internautom nie podobał się werdykt jurorów i wyniki głosowania widzów. "Portugalia zdecydowanie lepsza, Gruzji nawet nie zauważyłam, jak śpiewał"; "Samo jury wybrało zwycięzcę, mega słabo. Portugalia czy nasz Dominik bardziej zasłużyli..."; "Portugalia prawdziwy zwycięzca"; "Portugalia bardziej na to zasługuje, oni chyba wybierają po tytule piosenki albo wszystko jest ustawione" - pisali.